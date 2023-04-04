Мандельштам Гинда (Анна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мандельштам Леон (Лев) Емельянович
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Жагоры
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лина Эмильевна
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мандельштам Лейзер (Лазарь) Емельянович
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Жагоры
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Жагоры
Рождение ребёнка
14.05.1839
Сын: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1846
Сын: Мандельштам Иосиф (Йосель) Емельянович
Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1853
Смерть
Неизвестно