Мандельштам Гинда (Анна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Гинда (Анна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Розалия Эммануиловна

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мандельштам Леон (Лев) Емельянович

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Жагоры
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лина Эмильевна

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мандельштам Лейзер (Лазарь) Емельянович

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Жагоры
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Жагоры
Рождение ребёнка
14.05.1839

Сын: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1846

Сын: Мандельштам Иосиф (Йосель) Емельянович

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Отец ребёнка: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Смерть
Неизвестно
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