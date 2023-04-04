(Мандельштам) Розалия Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Рождение ребёнка
1860

Сын: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович

Житомир
Рождение ребёнка
1863

Сын: Каннегисер Николай Самуилович

Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Блох Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох Лев Абрамович

Отец ребёнка: Блох Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко Элеонора (Елена) Абрамовна

Отец ребёнка: Блох Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох Александр Абрамович

Отец ребёнка: Блох Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блох Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Самуиловна

Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каннегисер Самуил Хаимович

Смерть
1905
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