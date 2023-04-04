(Мандельштам) Розалия Эммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1905
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1860
Сын: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович
Житомир
Рождение ребёнка
1863
Сын: Каннегисер Николай Самуилович
Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Блох Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блох Лев Абрамович
Отец ребёнка: Блох Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филоненко Элеонора (Елена) Абрамовна
Отец ребёнка: Блох Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блох Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блох Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Самуиловна
Отец ребёнка: Каннегисер Самуил Хаимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1905