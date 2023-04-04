Блох Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блох Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Блох) Вера Абрамовна

Мать ребёнка: (Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох Лев Абрамович

Мать ребёнка: (Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко (Блох) Элеонора (Елена) Абрамовна

Мать ребёнка: (Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блох Александр Абрамович

Мать ребёнка: (Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мандельштам) Розалия Эммануиловна

Смерть
Неизвестно

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