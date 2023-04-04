Каннегисер Николай Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Каннегисер Самуил Хаимович
Мать: Розалия Эммануиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Абрамовна
Смерть
1909