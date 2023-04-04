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Каннегисер Николай Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Каннегисер Самуил Хаимович

Мать: Розалия Эммануиловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Абрамовна

Смерть
1909
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