(Левина) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левина) Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Каннегисер Николай Самуилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Каннегисер Николай Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Исая (Исай) Бенедиктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каннегисер Николай Самуилович

Смерть
1953
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