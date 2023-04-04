(Левина) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Каннегисер Николай Самуилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Каннегисер Николай Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953