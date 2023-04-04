Каннегисер Самуил Хаимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна
Житомир
Рождение ребёнка
1863
Сын: Каннегисер Николай Самуилович
Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Самуиловна
Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розалия Эммануиловна
Смерть
1883
Житомир