Каннегисер Самуил Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каннегисер Самуил Хаимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна

Житомир
Рождение ребёнка
1863

Сын: Каннегисер Николай Самуилович

Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Самуиловна

Мать ребёнка: Розалия Эммануиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розалия Эммануиловна

Смерть
1883
Житомир
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