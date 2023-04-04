Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

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Место рождения

Житомир

Дата рождения

1860

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Каннегисер Самуил Хаимович

Мать: Розалия Эммануиловна

Житомир
Рождение ребёнка
1894

Сын: Каннегисер Сергей Акимович

Мать ребёнка: Роза Львовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Каннегисер Леонид Акимович

Мать ребёнка: Роза Львовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Акимовна

Мать ребёнка: Роза Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
директор-распорядитель завода Общества судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве
Смерть
1930
Париж
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