Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Место рожденияЖитомир
Дата рождения1860
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Каннегисер Самуил Хаимович
Мать: Розалия Эммануиловна
Житомир
Рождение ребёнка
1894
Сын: Каннегисер Сергей Акимович
Мать ребёнка: Роза Львовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Каннегисер Леонид Акимович
Мать ребёнка: Роза Львовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Акимовна
Мать ребёнка: Роза Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
директор-распорядитель завода Общества судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве
Смерть
1930
Париж