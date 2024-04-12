Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Место рождения
Дата рождения14.05.1839
Дата смерти05.03.1912
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1839
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария-Фелиция
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Софья
Работа или профессия
Неизвестно
офтальмолог
Смерть
05.03.1912