Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

14.05.1839

Дата смерти

05.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1839

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария-Фелиция

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Софья

Работа или профессия
Неизвестно
офтальмолог
Смерть
05.03.1912
Киев, Киевский уезд
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