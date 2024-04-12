Мандельштам Иосиф (Йосель) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Иосиф (Йосель) Емельянович

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Место рождения

Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

18.05.1846

Дата смерти

02.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1846

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Бракосочетание
09.06.1899

Жена: Вера Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Вера Николаевна Мандельштам (Забелло)
Работа или профессия
Неизвестно
профессор Александровского университета в Финляндии, статский советник (1899)
Смерть
02.02.1911
Helsingfors, Finland
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