Мандельштам Иосиф (Йосель) Емельянович
Место рождения
Дата рождения18.05.1846
Дата смерти02.02.1911
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1846
Бракосочетание
09.06.1899
Жена: Вера Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Вера Николаевна Мандельштам (Забелло)
Работа или профессия
Неизвестно
профессор Александровского университета в Финляндии, статский советник (1899)
Смерть
02.02.1911
Helsingfors, Finland