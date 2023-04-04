(Мандельштам) Софья (Софья Сара) Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мандельштам) Софья (Софья Сара) Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шошана

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Россия
Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Рахель

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Блувштейн-Диллон Вера Исавна

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Моисей

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блувштейн Исер Лейб

Смерть
1906
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