(Мандельштам) Софья (Софья Сара) Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1906
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шошана
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Россия
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Рахель
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Блувштейн-Диллон Вера Исавна
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Моисей
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блувштейн Исер Лейб
Смерть
1906