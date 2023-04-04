Блувштейн-Диллон (Блувштейн) Вера Исавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блувштейн-Диллон (Блувштейн) Вера Исавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

28.09.1946

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Блувштейн Исер Лейб

Мать: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Рождение ребёнка
30.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гольдштейн Уриэль Моисеевич

Харбин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольдштейн Уриэль Моисеевич

Смерть
28.09.1946
Похороны
Неизвестно
Trumpeldor Tel Aviv Cemetery, Tel Aviv, Israel
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