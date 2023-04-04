Блувштейн-Диллон (Блувштейн) Вера Исавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти28.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
30.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гольдштейн Уриэль Моисеевич
Харбин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1946
Похороны
Неизвестно
Trumpeldor Tel Aviv Cemetery, Tel Aviv, Israel