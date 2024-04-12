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Блувштейн Исер Лейб

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Блувштейн Ицхак

Мать: Блувштейн Роза

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Блувштейн Яков

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шошана

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Россия
Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Рахель

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Блувштейн-Диллон Вера Исавна

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Шмуэль

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Абрам

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Давид

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирьям

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Блувштейн ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блувштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Моисей

Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья (Софья Сара) Емельяновна

Смерть
1923
Тель-Авив
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