Блувштейн Исер Лейб
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Блувштейн Ицхак
Мать: Блувштейн Роза
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Блувштейн Яков
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шошана
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Россия
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Рахель
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Блувштейн-Диллон Вера Исавна
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Шмуэль
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Абрам
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Давид
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирьям
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Блувштейн ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блувштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Моисей
Мать ребёнка: Софья (Софья Сара) Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923
Тель-Авив