Мандельштам Бенедикт Эмильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1894
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мандельштам Исая (Исай) Бенедиктович
Мать ребёнка: Анна (Жанет)
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мандельштам Емельян Бенедиктович
Мать ребёнка: Анна (Жанет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Бенедиктовна
Мать ребёнка: Анна (Жанет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандельштам Леонид Бенедиктович
Мать ребёнка: Анна (Жанет)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Жанет)
Смерть
1894