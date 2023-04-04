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Мандельштам Бенедикт Эмильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мандельштам Исая (Исай) Бенедиктович

Мать ребёнка: Анна (Жанет)

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мандельштам Емельян Бенедиктович

Мать ребёнка: Анна (Жанет)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Бенедиктовна

Мать ребёнка: Анна (Жанет)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Леонид Бенедиктович

Мать ребёнка: Анна (Жанет)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Жанет)

Смерть
1894
Киев, Киевский уезд
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