(Гуревич) Анна (Жанет)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мандельштам Исая (Исай) Бенедиктович
Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мандельштам Емельян Бенедиктович
Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Бенедиктовна
Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандельштам Леонид Бенедиктович
Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно