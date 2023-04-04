(Гуревич) Анна (Жанет) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуревич) Анна (Жанет)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мандельштам Исая (Исай) Бенедиктович

Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мандельштам Емельян Бенедиктович

Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Бенедиктовна

Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Леонид Бенедиктович

Отец ребёнка: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Бенедикт Эмильевич

Смерть
Неизвестно
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