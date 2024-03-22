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Смольский Иосиф Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837

Отец: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Мать: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Смольский Иван ст

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1873

Сын: Смольский Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Смольский Павел Иосифов

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Смольский Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1876

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1878

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1879

Сын: Смольский Иоанн мл

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Трофимова Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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