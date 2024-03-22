Смольский Иосиф Васильев
Место рождения
Дата рождения02.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Смольский Иван ст
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
13.06.1873
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
10.09.1874
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
10.09.1874
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
08.06.1876
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
10.01.1878
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
25.03.1879
Сын: Смольский Иоанн мл
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Трофимова Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Смольская Мария Егорова
Смерть
Неизвестно