Смольский (Смоленский) Василий Моисеев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти19.04.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Смольский Моисей
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Сын: Смольский (смоленский) Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Сын: Смольский Сергей Васильев
Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Сын: Смольский Александр Васильев
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Сын: Смольский Василий ст
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Сын: Смольский Василий Васильев
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова