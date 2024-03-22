Смольский (Смоленский) Василий Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольский (Смоленский) Василий Моисеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

19.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Смольский Моисей

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1835

Жена: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1835

Сын: Смольский Павел Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Смольский Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Сын: Смольский (смоленский) Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Смольский Сергей Васильев

Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Смольский Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Смольский Александр Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1852

Сын: Смольский Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1853

Сын: Смольский Василий ст

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1855

Сын: Смольский Василий Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Смольский Пётр Васильев

Мать ребёнка: Смольская Пелагея (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1858

Жена: Смольская Александра Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1859

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1861

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Смольская Александра Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.04.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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