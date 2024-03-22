Смольская (Шекина - Зарянкина) Александра Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольская (Шекина - Зарянкина) Александра Гаврилова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.06.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1823

Отец: Шекин - Зарянкин Гавриил Леонов

Мать: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Смольский Сергей Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1858

Муж: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1859

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1861

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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