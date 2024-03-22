Смольская (Шекина - Зарянкина) Александра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения28.06.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1823
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Смольский Сергей Васильев
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Бракосочетание
31.08.1858
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1859
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
27.10.1861
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Смерть
Неизвестно