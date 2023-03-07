Шекин - Зарянкин Гавриил Леонов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шекин Леон Тимофеев
Мать: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
12.12.1820
Дочь: Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1823
Дочь: Смольская Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шекин (щекин - Зарянкин) Никанор Гаврилов
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1831
Сын: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1834
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1835
Сын: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1839
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно