Шекин - Зарянкин Гавриил Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШекин - Зарянкин Гавриил Леонов

Шекин - Зарянкин Гавриил Леонов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шекин Леон Тимофеев

Мать: Татьяна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1820

Дочь: Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1823

Дочь: Смольская Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шекин (щекин - Зарянкин) Никанор Гаврилов

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1831

Сын: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1834

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1835

Сын: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1839

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close