Шекин (Щекин - Зарянкин) Никанор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти24.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Военная служба
1856
рядовой лейб-гвардии Измайловского полка 2-го батальона 3 (5) -й роты
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Щекина Пелагея Тарасова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Шекин (щекин) Георгий Никаноров
Мать ребёнка: Щекина Пелагея Тарасова
Военная служба
1878
отставной унтер-офицер
Смерть
24.04.1890
Причина смерти: от натуральной