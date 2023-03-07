Шекин (Щекин - Зарянкин) Никанор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекин (Щекин - Зарянкин) Никанор Гаврилов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шекин - Зарянкин Гавриил Леонов

Мать: Шекина Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1856
рядовой лейб-гвардии Измайловского полка 2-го батальона 3 (5) -й роты
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Щекина Пелагея Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Шекин (щекин) Георгий Никаноров

Мать ребёнка: Щекина Пелагея Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1878
отставной унтер-офицер
Смерть
24.04.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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