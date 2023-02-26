Смольская (Есятова) Пелагея (Иванова)
Место рожденияг.Вязьма
Дата рождения1813
Дата смерти24.08.1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Есятов Григорий Иванов
г.Вязьма
Бракосочетание
28.01.1835
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1835
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
02.11.1837
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
21.02.1840
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
21.02.1840
Рождение ребёнка
27.03.1844
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
24.11.1845
Сын: Смольский Александр Васильев
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
18.03.1849
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
29.03.1852
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
27.12.1853
Сын: Смольский Василий ст
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
09.08.1855
Сын: Смольский Василий Васильев
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Рождение ребёнка
19.06.1857
Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев
Смерть
24.08.1857