Смольская (Есятова) Пелагея (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольская (Есятова) Пелагея (Иванова)

Место рождения

г.Вязьма

Дата рождения

1813

Дата смерти

24.08.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Есятов Григорий Иванов

Мать: не указана

г.Вязьма
Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1835

Сын: Смольский Павел Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Смольский Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Сын: Смольский (смоленский) Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Смольский Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Смольский Александр Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1852

Сын: Смольский Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1853

Сын: Смольский Василий ст

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1855

Сын: Смольский Василий Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Смольский Пётр Васильев

Отец ребёнка: Смольский (смоленский) Василий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.08.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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