Смольская (Пономарева) Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения25.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1848
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Смольский Иван ст
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
13.06.1873
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1874
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1874
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
08.06.1876
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1878
Дочь: Татьяна Иосифова
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
25.03.1879
Сын: Смольский Иоанн мл
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Трофимова Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Смольский Иосиф Васильев
Смерть
Неизвестно