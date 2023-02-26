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Пономарева Агафия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

14.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Григорий Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1833

Муж: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1834

Сын: Пономарев Михаил Егоров

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1837

Дочь: Елистратова (чекушкина) Александра Егорова

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1839

Дочь: Морозова Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1843

Сын: Пономарев Дормидонт Егоров

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пономарев Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1848

Дочь: Смольская Мария Егорова

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.07.1853
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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