Пономарева Агафия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смерти14.07.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Григорий Михайлов
Бракосочетание
26.01.1833
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1834
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
23.04.1837
Дочь: Елистратова (чекушкина) Александра Егорова
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
11.06.1839
Дочь: Морозова Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
12.09.1843
Сын: Пономарев Дормидонт Егоров
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
01.01.1846
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Рождение ребёнка
25.03.1848
Дочь: Смольская Мария Егорова
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Яковлев
Смерть
14.07.1853