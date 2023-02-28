Пономарев Михаил Егоров
Место рождения
Дата рождения07.11.1834
Дата смерти22.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1834
Бракосочетание
20.10.1857
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1858
Дочь: Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
22.08.1859
Сын: Пономарев Александр Михайлов
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
23.09.1860
Дочь: Шейдина Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
29.11.1871
Сын: Пономарев Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
30.11.1871
Сын: Пономарев Филипп Михайлов
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: Пономарева Анна Михайлова
Смерть
22.12.1913