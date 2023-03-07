Пономарев Александр Михайлов
Место рождения
Дата рождения22.08.1859
Дата смерти14.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1859
Отец: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталия Александрова
Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1897