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Пономарев Александр Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.08.1859

Дата смерти

14.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1859

Отец: Пономарев Михаил Егоров

Мать: Пономарева Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Наталия Александрова

Мать ребёнка: Пономарева Варвара Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Варвара Николаева

Смерть
14.06.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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