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Пономарева Варвара Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Дочь: Наталия Александрова

Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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