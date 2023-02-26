Пономарева Варвара Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов
Рождение ребёнка
20.08.1895
Дочь: Наталия Александрова
Отец ребёнка: Пономарев Александр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно