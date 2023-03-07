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Пономарева Анна Михайлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

04.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1857

Муж: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1858

Дочь: Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Рождение ребёнка
22.08.1859

Сын: Пономарев Александр Михайлов

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Дочь: Шейдина Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1871

Сын: Пономарев Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1871

Сын: Пономарев Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Пономарев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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