Пономарева Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти04.11.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1857
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1858
Дочь: Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
22.08.1859
Сын: Пономарев Александр Михайлов
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
23.09.1860
Дочь: Шейдина Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
29.11.1871
Сын: Пономарев Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
30.11.1871
Сын: Пономарев Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Егоров
Смерть
04.11.1907