Трофимова (Смольская) Матрона Иосифова
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Смольский Иосиф Васильев
Мать: Смольская Мария Егорова
Бракосочетание
03.06.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1902
Дочь: Таисия Антонова
Отец ребёнка: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев
Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно