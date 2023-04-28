Трофимова (Смольская) Матрона Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова (Смольская) Матрона Иосифова

Трофимова (Смольская) Матрона Иосифова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Смольский Иосиф Васильев

Мать: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1902

Дочь: Таисия Антонова

Отец ребёнка: Шабрыкин - Трофимов Антоний Алексеев

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close