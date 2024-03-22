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Смольский Пётр Иосифов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874

Отец: Смольский Иосиф Васильев

Мать: Смольская Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1902

Сын: Смольский Александр Петров

Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Смольский Иван Петров

Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Вера Петрова

Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1911

Дочь: Любовь Петрова

Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольская Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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