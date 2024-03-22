Смольский Пётр Иосифов
Место рождения
Дата рождения10.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874
Отец: Смольский Иосиф Васильев
Мать: Смольская Мария Егорова
Рождение ребёнка
23.08.1902
Сын: Смольский Александр Петров
Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева
Рождение ребёнка
28.03.1906
Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Вера Петрова
Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева
Рождение ребёнка
29.09.1911
Дочь: Любовь Петрова
Мать ребёнка: Смольская Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно