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Смольская Анна Григорьева

Место рождения

сельцо Волково Заборьевской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Волково Заборьевской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1902

Сын: Смольский Александр Петров

Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Смольский Иван Петров

Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Вера Петрова

Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1911

Дочь: Любовь Петрова

Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольский Пётр Иосифов

Смерть
Неизвестно
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