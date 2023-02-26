Смольская Анна Григорьева
Место рождениясельцо Волково Заборьевской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
сельцо Волково Заборьевской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1902
Сын: Смольский Александр Петров
Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов
Рождение ребёнка
28.03.1906
Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Вера Петрова
Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов
Рождение ребёнка
29.09.1911
Дочь: Любовь Петрова
Отец ребёнка: Смольский Пётр Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно