Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Место рождения
Дата рождения12.03.1881
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна
Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович
Рождение ребёнка
15.08.1903
Дочь: Ордынец (Ордынец) Констанция Константиновна
Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович
Рождение ребёнка
21.03.1905
Дочь: Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Ордынец Роберт Константинович
Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1958