Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна 12.03.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Мать: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Житомир, Житомирська область
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна

Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович

Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: Ордынец (Ордынец) Констанция Константиновна

Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.03.1905

Дочь: Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Ордынец Роберт Константинович

Отец ребёнка: Ордынец Константин Ахиллесович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1958
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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