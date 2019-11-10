Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
артистка оперетты Киев
Место жительства
Неизвестно
Радомышль, Житомирська область
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анашкевич Теофил Янович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анашкевич Теофил Янович
Смерть
Неизвестно