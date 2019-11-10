Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна 10.11.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900

Отец: Ордынец Константин Ахиллесович

Мать: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашкевич Теофил Янович

Работа или профессия
Неизвестно
артистка оперетты Киев
Место жительства
Неизвестно
Радомышль, Житомирська область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анашкевич Теофил Янович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анашкевич Теофил Янович

Смерть
Неизвестно

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