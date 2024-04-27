Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Эрлич Игнатий

Мать: Эрлич Гонората

Рождение ребёнка
10.09.1876

Сын: Олизар-Волчкевич Владислав Маврикий Сигизмундович

Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Олизар-Волчкевич Мариан Эразм Сигизмундович

Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.03.1881

Дочь: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Людвиг Сигизмундович

Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Житомир, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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