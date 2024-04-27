Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Эрлич Игнатий
Мать: Эрлич Гонората
Рождение ребёнка
10.09.1876
Сын: Олизар-Волчкевич Владислав Маврикий Сигизмундович
Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Олизар-Волчкевич Мариан Эразм Сигизмундович
Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1881
Дочь: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович
Рождение ребёнка
07.03.1886
Сын: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Людвиг Сигизмундович
Отец ребёнка: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно