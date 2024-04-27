Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.01.1837
Дата смерти22.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1837
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1876
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Олизар-Волчкевич Мариан Эразм Сигизмундович
Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.03.1881
Дочь: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.03.1886
Смерть
22.07.1912
Львов, Львівська область