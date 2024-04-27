Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Место рождения

Щурин, Волинська область

Дата рождения

27.01.1837

Дата смерти

22.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1837

Отец: Олизар-Волчкевич Филипп Нереуш Фридрихович

Мать: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна

Щурин, Волинська область
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
10.09.1876

Сын: Олизар-Волчкевич Владислав Маврикий Сигизмундович

Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Олизар-Волчкевич Мариан Эразм Сигизмундович

Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.03.1881

Дочь: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Людвиг Сигизмундович

Мать ребёнка: Олизар (Эрлич) Мария Игнатьевна

Житомир, Житомирська область
Смерть
22.07.1912
Львов, Львівська область

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