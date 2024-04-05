Олизар-Волчкевич Филипп Нереуш Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти19.05.1880
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олизар-Волчкевич Эразм Филиппович
Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Олизар-Волчкевич Владислав Матеуш Филиппович
Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна
Яловичи, Рівненська область
Рождение ребёнка
27.01.1837
Щурин, Волинська область
Смерть
19.05.1880