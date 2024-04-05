Олизар-Волчкевич Филипп Нереуш Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олизар-Волчкевич Филипп Нереуш Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Олизар-Волчкевич Фридрих Константинович

Мать: Олизар-Волчкевич (Токарска) Тереза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олизар-Волчкевич (Олизар-Волчкевич) Эмилия Филипповна

Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олизар-Волчкевич Эразм Филиппович

Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна

Место жительства
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Олизар-Волчкевич Владислав Матеуш Филиппович

Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна

Яловичи, Рівненська область
Рождение ребёнка
27.01.1837

Сын: Олизар-Волчкевич Сигизмунд-Иван Филиппович

Мать ребёнка: Олизар (Августинович) Лаура Матеушевна

Щурин, Волинська область
Смерть
19.05.1880
Житомир, Житомирська область

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