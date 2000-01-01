село Щурин, Волинська область (на 2018) — Familio

Щурин

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Щуринская волость
1195. Щурин, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 260, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, ветряная мельница В 3 верст Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Луцкий уезд, Щуринская волость
село Щурин 1261173469812216054597512029997

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3223Щуринселоцентр сільської радир-н Рожищенськийсільрада Щуринська

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