Ордынец Константин Ахиллесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордынец Константин Ахиллесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ордынец Ахиллес

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Анашкевич (Ордынец) Габриэль Константиновна

Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: Ордынец (Ордынец) Констанция Константиновна

Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.03.1905

Дочь: Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Ордынец Роберт Константинович

Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
После 1933

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