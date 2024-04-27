Ордынец Константин Ахиллесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ордынец Ахиллес
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1900
Рождение ребёнка
15.08.1903
Дочь: Ордынец (Ордынец) Констанция Константиновна
Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Рождение ребёнка
21.03.1905
Дочь: Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Ордынец Роберт Константинович
Мать ребёнка: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
После 1933