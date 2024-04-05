Ордынец Ахиллес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордынец Ахиллес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарнецкая (Ордынец) Валерия Ахиллесовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордынец Ромуальд Ахиллесович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ордынец Валентин Ахиллесович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ордынец Константин Ахиллесович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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