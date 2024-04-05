Ордынец Ахиллес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарнецкая (Ордынец) Валерия Ахиллесовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордынец Ромуальд Ахиллесович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ордынец Валентин Ахиллесович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ордынец Константин Ахиллесович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно