Ордынец Валентин Ахиллесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ордынец Ахиллес
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордынец) Янина Валентиновна
Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордынец) Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордынец Владислав Валентинович
Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордынец Хенрик Валентинович
Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно