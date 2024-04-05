Ордынец Валентин Ахиллесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордынец Валентин Ахиллесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ордынец Ахиллес

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордынец) Янина Валентиновна

Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордынец) Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордынец Владислав Валентинович

Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордынец Хенрик Валентинович

Мать ребёнка: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Место жительства
Неизвестно
Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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