Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения21.03.1905
Дата смерти10.09.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Свешников Роберт Сергеевич
Отец ребёнка: Свешников Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1936
Дочь: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Свешников Сергей Николаевич
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
10.09.1984
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: инсульт