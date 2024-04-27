Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна 21.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свешникова (Ордынец) Мария Константиновна

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

21.03.1905

Дата смерти

10.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1905

Отец: Ордынец Константин Ахиллесович

Мать: Ордынец (Олизар-Волчкевич) Габриэлла Юзефа Сигизмундовна

Житомир, Житомирська область
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Свешников Роберт Сергеевич

Отец ребёнка: Свешников Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1936

Дочь: Свешникова (Свешникова) Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Свешников Сергей Николаевич

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
10.09.1984
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: инсульт

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