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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.