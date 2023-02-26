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Ирина Иванова

Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.03.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Иван

Мать: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.04.1799

Муж: Тимофей Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1803

Дочь: Соломония Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1807

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1809

Сын: Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.03.1850
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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