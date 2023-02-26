Ирина Иванова
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смерти08.03.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1799
Муж: Тимофей Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.06.1801
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Рождение ребёнка
31.07.1803
Дочь: Соломония Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Рождение ребёнка
23.10.1807
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Рождение ребёнка
03.08.1809
Сын: Стефан Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кодратов
Смерть
08.03.1850