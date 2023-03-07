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Семён Тимофеев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Тимофей Кодратов

Мать: Ирина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Василий Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1843

Сын: Ульян Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1844

Дочь: Мелания Семёнова

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1848

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1850

Сын: Емельян Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1854

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Дербанова Агафия Семёнова

Мать ребёнка: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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