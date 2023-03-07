Семён Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Тимофей Кодратов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1840
Сын: Василий Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
19.06.1843
Сын: Ульян Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
30.12.1844
Дочь: Мелания Семёнова
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
23.01.1848
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
20.07.1850
Сын: Емельян Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
15.03.1854
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
До 1856
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Дербанова Агафия Семёнова
Мать ребёнка: Параскева Исаакова
Смерть
Неизвестно