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Василий Семёнов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1840

Отец: Семён Тимофеев

Мать: Параскева Исаакова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1859

Жена: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1864

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Долотов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1883

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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