Василий Семёнов
Место рождения
Дата рождения25.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1840
Отец: Семён Тимофеев
Мать: Параскева Исаакова
Бракосочетание
25.10.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1861
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
26.12.1864
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
06.11.1876
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
30.06.1879
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Рождение ребёнка
17.01.1883
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Ефимия (Агафия) Тимофеева
Смерть
Неизвестно