Ефимия (Агафия) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия (Агафия) Тимофеева

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1843

Дата смерти

06.01.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты
Бракосочетание
25.10.1859

Муж: Василий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1864

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1875

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Долотов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1883

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.01.1895
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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