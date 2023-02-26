Ефимия (Агафия) Тимофеева
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1843
Дата смерти06.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты
Бракосочетание
25.10.1859
Муж: Василий Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1861
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
26.12.1864
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
17.05.1875
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
06.11.1876
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
30.06.1879
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
17.01.1883
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Смерть
06.01.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище