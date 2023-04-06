Долотов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876
Отец: Василий Семёнов
Бракосочетание
29.01.1895
Жена: Долотова Ксения Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1897
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
26.06.1903
Дочь: Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
07.12.1906
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
29.06.1909
Сын: Долотов Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина
Военная служба
1916
ефрейтор 266-й пехотный Пореченский полк
Смерть
Неизвестно