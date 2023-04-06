Долотов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолотов Фёдор Васильевич

Долотов Фёдор Васильевич

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876

Отец: Василий Семёнов

Мать: Ефимия (Агафия) Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1895

Жена: Долотова Ксения Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1897

Сын: Долотов Ефимий Фёдоров

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1903

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1906

Сын: Долотов Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1909

Сын: Долотов Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Долотова Ксения Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
ефрейтор 266-й пехотный Пореченский полк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close