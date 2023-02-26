Параскева Исаакова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти09.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Исаак Гаврилов
Мать: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1840
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
19.06.1843
Сын: Ульян Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
30.12.1844
Дочь: Мелания Семёнова
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
23.01.1848
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
20.07.1850
Сын: Емельян Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
15.03.1854
Сын: Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1856
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Дербанова Агафия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Смерть
09.11.1900