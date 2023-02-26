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Параскева Исаакова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Исаак Гаврилов

Мать: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1843

Сын: Ульян Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1844

Дочь: Мелания Семёнова

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1848

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1850

Сын: Емельян Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1854

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Дербанова Агафия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.11.1900
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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