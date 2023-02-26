Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Исаакова

Отец ребёнка: Исаак Гаврилов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Исааков

Отец ребёнка: Исаак Гаврилов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Адриан Исааков

Отец ребёнка: Исаак Гаврилов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Анна Исаакова

Отец ребёнка: Исаак Гаврилов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Исаакова

Отец ребёнка: Исаак Гаврилов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаак Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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