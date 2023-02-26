Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Исаакова
Отец ребёнка: Исаак Гаврилов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Исааков
Отец ребёнка: Исаак Гаврилов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Адриан Исааков
Отец ребёнка: Исаак Гаврилов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Анна Исаакова
Отец ребёнка: Исаак Гаврилов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Исаакова
Отец ребёнка: Исаак Гаврилов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаак Гаврилов
Смерть
Неизвестно