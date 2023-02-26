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Исаак Гаврилов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

03.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: ?

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Исаакова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Исааков

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Адриан Исааков

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Анна Исаакова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Исаакова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Смерть
03.05.1854
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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