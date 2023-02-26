Исаак Гаврилов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти03.05.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Исаакова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Исааков
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Адриан Исааков
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Анна Исаакова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Исаакова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Смерть
03.05.1854
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.