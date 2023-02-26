Анна Исаакова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Исаак Гаврилов
Мать: Татьяна Никитина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1849
Муж: Фёдор Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1856
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Матвеев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Матвеев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно