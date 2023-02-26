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Фёдор Матвеев

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831

Отец: Астапенков Матвей (Георгиев)

Мать: Дария (Амвросиева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1849

Жена: Анна Исаакова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1856

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Исаакова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Феодосия Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Исаакова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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