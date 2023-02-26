Фёдор Матвеев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831
Отец: Астапенков Матвей (Георгиев)
Мать: Дария (Амвросиева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1849
Жена: Анна Исаакова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1856
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Исаакова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Исаакова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно